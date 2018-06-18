TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16822 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04353 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7736 BHD BAHREYN DİNARI 12.4917 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2848 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7781 BRL BREZİLYA REALİ 1.2661 CZK ÇEK KORUNASI 0.21287 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08838 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35057 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00427 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9184 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06936 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74245 HKD HONG KONG DOLARI 0.60124 IQD IRAK DİNARI 0.00396 ISK İZLANDA KRONU 0.04359 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01389 QAR KATAR RİYALİ 1.2962 HUF MACAR FORİNTİ 0.01697 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08899 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1806 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22835 EGP MISIR LİRASI 0.26439 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4386 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2783 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4953 SYP SURİYE LİRASI 0.00916 THB TAYLAND BAHTI 0.14441 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3503 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17920 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6517 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3003 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2800
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