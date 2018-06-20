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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17124 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04365 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7934 BHD BAHREYN DİNARI 12.5775 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2940 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7919 BRL BREZİLYA REALİ 1.2684 CZK ÇEK KORUNASI 0.21294 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08891 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34737 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00429 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9321 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06980 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74506 HKD HONG KONG DOLARI 0.60576 IQD IRAK DİNARI 0.00398 ISK İZLANDA KRONU 0.04373 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01395 QAR KATAR RİYALİ 1.3054 HUF MACAR FORİNTİ 0.01697 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08934 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1866 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23199 EGP MISIR LİRASI 0.26568 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4480 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2749 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5011 SYP SURİYE LİRASI 0.00922 THB TAYLAND BAHTI 0.14487 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3600 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18011 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7015 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3069 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2675

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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