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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17187 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04309 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7293 BHD BAHREYN DİNARI 12.2287 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2643 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7417 BRL BREZİLYA REALİ 1.2261 CZK ÇEK KORUNASI 0.20917 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08688 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34310 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00416 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8931 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06822 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73359 HKD HONG KONG DOLARI 0.59177 IQD IRAK DİNARI 0.00389 ISK İZLANDA KRONU 0.04301 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01369 QAR KATAR RİYALİ 1.2753 HUF MACAR FORİNTİ 0.01668 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08814 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1559 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23100 EGP MISIR LİRASI 0.25987 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4203 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2514 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4100 SYP SURİYE LİRASI 0.00901 THB TAYLAND BAHTI 0.14081 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3287 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17748 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5434 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2846 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2040

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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