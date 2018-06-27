FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17130 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04280 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7265 BHD BAHREYN DİNARI 12.2612 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2630 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7302 BRL BREZİLYA REALİ 1.2216 CZK ÇEK KORUNASI 0.20928 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08674 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33911 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00415 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8873 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06762 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73092 HKD HONG KONG DOLARI 0.59113 IQD IRAK DİNARI 0.00389 ISK İZLANDA KRONU 0.04337 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01360 QAR KATAR RİYALİ 1.2741 HUF MACAR FORİNTİ 0.01651 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08762 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1513 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23270 EGP MISIR LİRASI 0.25942 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4202 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2446 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4055 SYP SURİYE LİRASI 0.00900 THB TAYLAND BAHTI 0.14062 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3273 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17632 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5344 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2729 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1671

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