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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16268 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04219 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6828 BHD BAHREYN DİNARI 12.0530 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2428 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.6899 BRL BREZİLYA REALİ 1.1817 CZK ÇEK KORUNASI 0.20445 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08557 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33130 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00410 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8632 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06667 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72004 HKD HONG KONG DOLARI 0.58179 IQD IRAK DİNARI 0.00383 ISK İZLANDA KRONU 0.04310 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01337 HUF MACAR FORİNTİ 0.01612 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08637 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1301 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23269 EGP MISIR LİRASI 0.25516 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.3932 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2171 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3473 SYP SURİYE LİRASI 0.00886 THB TAYLAND BAHTI 0.13795 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3061 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17350 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4289 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2485 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.0849

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