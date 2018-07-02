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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15988 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04272 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7204 BHD BAHREYN DİNARI 12.2094 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2596 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7258 BRL BREZİLYA REALİ 1.1930 CZK ÇEK KORUNASI 0.20701 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08654 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33455 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00413 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8923 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06725 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72824 HKD HONG KONG DOLARI 0.58966 IQD IRAK DİNARI 0.00388 ISK İZLANDA KRONU 0.04346 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01354 HUF MACAR FORİNTİ 0.01631 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08737 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1452 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23047 EGP MISIR LİRASI 0.25818 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4088 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2258 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3818 SYP SURİYE LİRASI 0.00898 THB TAYLAND BAHTI 0.13948 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3238 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17639 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5159 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2621 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1100

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