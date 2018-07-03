TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16473 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04319 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7389 BHD BAHREYN DİNARI 12.2638 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2688 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7467 BRL BREZİLYA REALİ 1.1905 CZK ÇEK KORUNASI 0.20825 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08732 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34054 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00419 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9060 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06800 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73595 HKD HONG KONG DOLARI 0.59406 IQD IRAK DİNARI 0.00391 ISK İZLANDA KRONU 0.04363 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01359 HUF MACAR FORİNTİ 0.01659 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08828 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1528 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23740 EGP MISIR LİRASI 0.25984 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4176 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2372 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4147 SYP SURİYE LİRASI 0.00904 THB TAYLAND BAHTI 0.14050 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3334 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17720 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5633 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2774 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1438
Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
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