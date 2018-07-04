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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16823 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04341 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7640 BHD BAHREYN DİNARI 12.3751 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2804 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7701 BRL BREZİLYA REALİ 1.2064 CZK ÇEK KORUNASI 0.21019 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08805 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34285 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00421 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9235 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06842 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73992 HKD HONG KONG DOLARI 0.59962 IQD IRAK DİNARI 0.00394 ISK İZLANDA KRONU 0.04371 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01370 HUF MACAR FORİNTİ 0.01681 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08887 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1624 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24109 EGP MISIR LİRASI 0.26288 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4308 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2497 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4455 SYP SURİYE LİRASI 0.00913 THB TAYLAND BAHTI 0.14182 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3456 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17784 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6285 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2870 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1794

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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