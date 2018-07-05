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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16553 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04321 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7310 BHD BAHREYN DİNARI 12.2437 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2651 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7435 BRL BREZİLYA REALİ 1.1875 CZK ÇEK KORUNASI 0.20988 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08711 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34152 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00415 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9006 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06739 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73536 HKD HONG KONG DOLARI 0.59215 IQD IRAK DİNARI 0.00389 ISK İZLANDA KRONU 0.04360 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01352 HUF MACAR FORİNTİ 0.01684 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08836 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1494 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24129 EGP MISIR LİRASI 0.25993 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4124 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2487 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4079 SYP SURİYE LİRASI 0.00902 THB TAYLAND BAHTI 0.13997 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3296 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17635 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5453 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2812 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1531

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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