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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16404 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04282 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7062 BHD BAHREYN DİNARI 12.1068 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2536 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7207 BRL BREZİLYA REALİ 1.1709 CZK ÇEK KORUNASI 0.20781 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08638 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33848 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00412 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8817 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06686 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72871 HKD HONG KONG DOLARI 0.58671 IQD IRAK DİNARI 0.00386 ISK İZLANDA KRONU 0.04315 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01339 HUF MACAR FORİNTİ 0.01663 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08759 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1397 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24010 EGP MISIR LİRASI 0.25738 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4014 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2348 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3842 SYP SURİYE LİRASI 0.00894 THB TAYLAND BAHTI 0.13873 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3175 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17480 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4899 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2657 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1412

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Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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