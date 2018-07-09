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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16241 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04242 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.6650 BHD BAHREYN DİNARI 11.9628 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2345 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.6730 BRL BREZİLYA REALİ 1.1738 CZK ÇEK KORUNASI 0.20662 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08497 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34046 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00408 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8546 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06599 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72068 HKD HONG KONG DOLARI 0.57774 IQD IRAK DİNARI 0.00380 ISK İZLANDA KRONU 0.04267 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01318 HUF MACAR FORİNTİ 0.01655 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08677 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1259 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23856 EGP MISIR LİRASI 0.25339 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00058 PEN PERU YENİ SOLU 1.3812 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2362 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3509 SYP SURİYE LİRASI 0.00880 THB TAYLAND BAHTI 0.13687 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.2974 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17287 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.3870 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2536 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1086

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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