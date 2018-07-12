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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17606 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04457 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8339 BHD BAHREYN DİNARI 12.7352 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3127 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8724 BRL BREZİLYA REALİ 1.2435 CZK ÇEK KORUNASI 0.21653 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09010 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35938 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00428 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9722 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07032 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75975 HKD HONG KONG DOLARI 0.61439 IQD IRAK DİNARI 0.00404 ISK İZLANDA KRONU 0.04481 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01400 HUF MACAR FORİNTİ 0.01728 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09125 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1933 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25460 EGP MISIR LİRASI 0.26955 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4706 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2983 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5370 SYP SURİYE LİRASI 0.00936 THB TAYLAND BAHTI 0.14495 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3797 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18387 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7962 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3207 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2596

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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