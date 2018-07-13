TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17815 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04473 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8483 BHD BAHREYN DİNARI 12.7989 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3194 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8753 BRL BREZİLYA REALİ 1.2482 CZK ÇEK KORUNASI 0.21731 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09049 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36313 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00427 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9781 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07072 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76159 HKD HONG KONG DOLARI 0.61744 IQD IRAK DİNARI 0.00406 ISK İZLANDA KRONU 0.04500 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01415 HUF MACAR FORİNTİ 0.01737 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09150 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1962 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25400 EGP MISIR LİRASI 0.27090 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4815 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3026 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5413 SYP SURİYE LİRASI 0.00940 THB TAYLAND BAHTI 0.14527 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3866 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18476 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8306 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3290 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2596
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