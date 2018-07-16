FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17758 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04497 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8446 BHD BAHREYN DİNARI 12.7712 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3177 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8833 BRL BREZİLYA REALİ 1.2563 CZK ÇEK KORUNASI 0.21911 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09048 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36699 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00430 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9739 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07059 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76693 HKD HONG KONG DOLARI 0.61666 IQD IRAK DİNARI 0.00406 ISK İZLANDA KRONU 0.04529 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01413 HUF MACAR FORİNTİ 0.01761 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09209 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1973 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25734 EGP MISIR LİRASI 0.27039 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4813 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3180 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5556 SYP SURİYE LİRASI 0.00939 THB TAYLAND BAHTI 0.14552 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3848 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18463 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8217 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3307 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2852

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formülFinansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçuRusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Altında EFT dönemi başladı

Altında EFT dönemi başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.