TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17758 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04497 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8446 BHD BAHREYN DİNARI 12.7712 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3177 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8833 BRL BREZİLYA REALİ 1.2563 CZK ÇEK KORUNASI 0.21911 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09048 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36699 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00430 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9739 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07059 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76693 HKD HONG KONG DOLARI 0.61666 IQD IRAK DİNARI 0.00406 ISK İZLANDA KRONU 0.04529 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01413 HUF MACAR FORİNTİ 0.01761 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09209 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1973 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25734 EGP MISIR LİRASI 0.27039 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4813 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3180 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5556 SYP SURİYE LİRASI 0.00939 THB TAYLAND BAHTI 0.14552 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3848 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18463 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8217 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3307 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2852
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