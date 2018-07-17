TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17706 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04494 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8451 BHD BAHREYN DİNARI 12.7846 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3179 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8838 BRL BREZİLYA REALİ 1.2543 CZK ÇEK KORUNASI 0.21901 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09068 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36420 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00429 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9727 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07072 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76646 HKD HONG KONG DOLARI 0.61674 IQD IRAK DİNARI 0.00406 ISK İZLANDA KRONU 0.04547 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01409 HUF MACAR FORİNTİ 0.01754 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09202 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1963 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25548 EGP MISIR LİRASI 0.27067 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4822 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3178 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5544 SYP SURİYE LİRASI 0.00939 THB TAYLAND BAHTI 0.14555 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3851 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18441 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8177 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3330 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2979
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