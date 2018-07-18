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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17425 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04419 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8182 BHD BAHREYN DİNARI 12.6704 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3055 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8443 BRL BREZİLYA REALİ 1.2494 CZK ÇEK KORUNASI 0.21530 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08955 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35899 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00423 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9508 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06987 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75278 HKD HONG KONG DOLARI 0.61088 IQD IRAK DİNARI 0.00402 ISK İZLANDA KRONU 0.04474 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01390 HUF MACAR FORİNTİ 0.01717 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09039 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1814 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25202 EGP MISIR LİRASI 0.26763 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4653 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2909 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5032 SYP SURİYE LİRASI 0.00931 THB TAYLAND BAHTI 0.14370 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3720 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18222 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7556 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3144 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2420

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Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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