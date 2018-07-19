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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17475 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04446 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8371 BHD BAHREYN DİNARI 12.7630 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3142 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8598 BRL BREZİLYA REALİ 1.2535 CZK ÇEK KORUNASI 0.21617 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09006 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35905 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00424 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9703 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06991 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75728 HKD HONG KONG DOLARI 0.61497 IQD IRAK DİNARI 0.00405 ISK İZLANDA KRONU 0.04502 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01394 HUF MACAR FORİNTİ 0.01720 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09093 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1880 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25326 EGP MISIR LİRASI 0.26993 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4751 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2939 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5180 SYP SURİYE LİRASI 0.00937 THB TAYLAND BAHTI 0.14414 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3812 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18258 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8039 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3197 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2512

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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