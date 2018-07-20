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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17325 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04449 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8236 BHD BAHREYN DİNARI 12.6988 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3080 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8541 BRL BREZİLYA REALİ 1.2542 CZK ÇEK KORUNASI 0.21651 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09000 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35675 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00424 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9650 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06978 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75780 HKD HONG KONG DOLARI 0.61211 IQD IRAK DİNARI 0.00403 ISK İZLANDA KRONU 0.04519 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01386 HUF MACAR FORİNTİ 0.01721 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09100 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1829 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25267 EGP MISIR LİRASI 0.26840 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4672 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2959 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5119 SYP SURİYE LİRASI 0.00932 THB TAYLAND BAHTI 0.14369 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3746 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18171 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7676 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3207 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2501

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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