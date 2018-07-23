FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17252 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04421 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7964 BHD BAHREYN DİNARI 12.5815 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2954 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8338 BRL BREZİLYA REALİ 1.2635 CZK ÇEK KORUNASI 0.21558 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08900 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35209 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00420 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9476 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06910 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75363 HKD HONG KONG DOLARI 0.60629 IQD IRAK DİNARI 0.00399 ISK İZLANDA KRONU 0.04474 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01377 HUF MACAR FORİNTİ 0.01710 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09052 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1711 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24905 EGP MISIR LİRASI 0.26567 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.4557 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2903 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4890 SYP SURİYE LİRASI 0.00923 THB TAYLAND BAHTI 0.14233 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3614 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17975 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7034 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3077 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2421

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandıFransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı
6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.