TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17315 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04448 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8103 BHD BAHREYN DİNARI 12.6576 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3018 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8461 BRL BREZİLYA REALİ 1.2633 CZK ÇEK KORUNASI 0.21734 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08975 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35950 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00424 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9533 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06935 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75670 HKD HONG KONG DOLARI 0.60946 IQD IRAK DİNARI 0.00401 ISK İZLANDA KRONU 0.04494 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01385 HUF MACAR FORİNTİ 0.01714 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09093 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1762 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25388 EGP MISIR LİRASI 0.26714 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.4581 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2973 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5069 SYP SURİYE LİRASI 0.00928 THB TAYLAND BAHTI 0.14340 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3682 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17985 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7345 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3120 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2559
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