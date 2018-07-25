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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17677 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04511 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8554 BHD BAHREYN DİNARI 12.8570 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3227 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8905 BRL BREZİLYA REALİ 1.2964 CZK ÇEK KORUNASI 0.22139 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09122 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36771 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00433 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9798 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07066 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76782 HKD HONG KONG DOLARI 0.61923 IQD IRAK DİNARI 0.00407 ISK İZLANDA KRONU 0.04575 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01403 HUF MACAR FORİNTİ 0.01743 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09228 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1980 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25869 EGP MISIR LİRASI 0.27142 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4832 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3213 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5665 SYP SURİYE LİRASI 0.00943 THB TAYLAND BAHTI 0.14603 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3901 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18254 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8433 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3345 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.3081

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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