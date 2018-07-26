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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17617 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04476 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8343 BHD BAHREYN DİNARI 12.7624 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3129 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8710 BRL BREZİLYA REALİ 1.3077 CZK ÇEK KORUNASI 0.22012 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09028 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36546 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00431 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9668 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07023 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76265 HKD HONG KONG DOLARI 0.61449 IQD IRAK DİNARI 0.00404 ISK İZLANDA KRONU 0.04621 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01393 HUF MACAR FORİNTİ 0.01739 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09171 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1877 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25767 EGP MISIR LİRASI 0.26938 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4734 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3177 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5442 SYP SURİYE LİRASI 0.00936 THB TAYLAND BAHTI 0.14469 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3799 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18062 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7972 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3270 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2883

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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