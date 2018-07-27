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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17743 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04483 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8570 BHD BAHREYN DİNARI 12.8623 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3234 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8857 BRL BREZİLYA REALİ 1.2976 CZK ÇEK KORUNASI 0.22038 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09117 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36701 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00435 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9858 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07077 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.76340 HKD HONG KONG DOLARI 0.61936 IQD IRAK DİNARI 0.00407 ISK İZLANDA KRONU 0.04602 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01401 HUF MACAR FORİNTİ 0.01749 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09179 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1966 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26078 EGP MISIR LİRASI 0.27157 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.4858 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3170 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5639 SYP SURİYE LİRASI 0.00943 THB TAYLAND BAHTI 0.14528 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3909 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18152 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8472 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3245 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2896

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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