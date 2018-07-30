FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17891 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04538 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8736 BHD BAHREYN DİNARI 12.9374 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3311 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9099 BRL BREZİLYA REALİ 1.3181 CZK ÇEK KORUNASI 0.22290 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09193 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37082 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00437 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9998 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07124 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.77172 HKD HONG KONG DOLARI 0.62300 IQD IRAK DİNARI 0.00410 ISK İZLANDA KRONU 0.04651 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01411 HUF MACAR FORİNTİ 0.01773 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09275 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2050 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26280 EGP MISIR LİRASI 0.27346 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.4953 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3352 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5892 SYP SURİYE LİRASI 0.00949 THB TAYLAND BAHTI 0.14685 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3990 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18287 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8884 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3340 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.327

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artışPamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış
Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdüAslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.