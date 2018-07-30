TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17891 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04538 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8736 BHD BAHREYN DİNARI 12.9374 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3311 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9099 BRL BREZİLYA REALİ 1.3181 CZK ÇEK KORUNASI 0.22290 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09193 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37082 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00437 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9998 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07124 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.77172 HKD HONG KONG DOLARI 0.62300 IQD IRAK DİNARI 0.00410 ISK İZLANDA KRONU 0.04651 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01411 HUF MACAR FORİNTİ 0.01773 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09275 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2050 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26280 EGP MISIR LİRASI 0.27346 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.4953 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3352 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5892 SYP SURİYE LİRASI 0.00949 THB TAYLAND BAHTI 0.14685 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3990 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18287 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.8884 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3340 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.327
Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal
Bankaların kârı dudak uçuklattı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum