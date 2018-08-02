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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18381 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04675 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.9709 BHD BAHREYN DİNARI 13.3851 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3762 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9982 BRL BREZİLYA REALİ 1.3483 CZK ÇEK KORUNASI 0.22946 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00035 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09518 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37625 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00448 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0632 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07360 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79276 HKD HONG KONG DOLARI 0.64399 IQD IRAK DİNARI 0.00424 ISK İZLANDA KRONU 0.04736 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01443 HUF MACAR FORİNTİ 0.01825 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09537 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 12.402 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27022 EGP MISIR LİRASI 0.28305 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 15.456 PLN POLONYA ZLOTİSİ 13.718 SGD SİNGAPUR DOLARI 36.991 SYP SURİYE LİRASI 0.00981 THB TAYLAND BAHTI 0.15178 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 14.463 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18708 JOD ÜRDÜN DİNARI 71.226 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 13.708 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 34.149

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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