FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18520 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04693 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.9870 BHD BAHREYN DİNARI 13.4480 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3837 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0032 BRL BREZİLYA REALİ 1.3542 CZK ÇEK KORUNASI 0.22980 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00035 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09581 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38064 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00453 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0744 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07408 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79562 HKD HONG KONG DOLARI 0.64751 IQD IRAK DİNARI 0.00426 ISK İZLANDA KRONU 0.04768 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01454 HUF MACAR FORİNTİ 0.01839 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09572 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2449 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27188 EGP MISIR LİRASI 0.28433 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5550 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3840 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7219 SYP SURİYE LİRASI 0.00986 THB TAYLAND BAHTI 0.15295 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4542 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18765 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.1613 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3769 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.4332

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınamaİzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama
Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldiBakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.