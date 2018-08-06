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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18875 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04732 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 30.274 BHD BAHREYN DİNARI 136.624 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 14.024 BAM BOSNA HERSEK MARKI 30.347 BRL BREZİLYA REALİ 13.897 CZK ÇEK KORUNASI 0.23180 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09742 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38422 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00458 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 21.008 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07480 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80153 HKD HONG KONG DOLARI 0.65624 IQD IRAK DİNARI 0.00432 ISK İZLANDA KRONU 0.04803 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01476 HUF MACAR FORİNTİ 0.01855 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09656 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 12.627 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27701 EGP MISIR LİRASI 0.28813 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 15.766 PLN POLONYA ZLOTİSİ 13.915 SGD SİNGAPUR DOLARI 37.633 SYP SURİYE LİRASI 0.01000 THB TAYLAND BAHTI 0.15448 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 14.738 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19015 JOD ÜRDÜN DİNARI 72.581 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 13.900 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 34.672

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