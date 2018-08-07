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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19280 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04870 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0962 BHD BAHREYN DİNARI 13.9436 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4342 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1117 BRL BREZİLYA REALİ 1.4101 CZK ÇEK KORUNASI 0.23872 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09969 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39609 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00470 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1381 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07670 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82372 HKD HONG KONG DOLARI 0.67118 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04937 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01511 HUF MACAR FORİNTİ 0.01911 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09927 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2923 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28572 EGP MISIR LİRASI 0.29496 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6112 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4374 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8630 SYP SURİYE LİRASI 0.01022 THB TAYLAND BAHTI 0.15858 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5073 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19523 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4267 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4276 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5565

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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