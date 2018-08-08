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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19300 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04873 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1067 BHD BAHREYN DİNARI 14.0052 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4391 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1223 BRL BREZİLYA REALİ 1.4089 CZK ÇEK KORUNASI 0.23936 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09970 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39288 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1436 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07703 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82408 HKD HONG KONG DOLARI 0.67339 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04938 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01506 HUF MACAR FORİNTİ 0.01919 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09946 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2970 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28553 EGP MISIR LİRASI 0.29564 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.6180 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4377 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8735 SYP SURİYE LİRASI 0.01026 THB TAYLAND BAHTI 0.15912 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5125 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19607 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4488 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4347 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5604

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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