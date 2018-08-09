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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19562 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04988 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1758 BHD BAHREYN DİNARI 14.3246 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4711 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1918 BRL BREZİLYA REALİ 1.4327 CZK ÇEK KORUNASI 0.24470 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10187 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39990 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1833 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07872 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84202 HKD HONG KONG DOLARI 0.68838 IQD IRAK DİNARI 0.00453 ISK İZLANDA KRONU 0.05034 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01519 HUF MACAR FORİNTİ 0.01956 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10171 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3259 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29041 EGP MISIR LİRASI 0.30222 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.6522 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4667 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9632 SYP SURİYE LİRASI 0.01049 THB TAYLAND BAHTI 0.16291 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5461 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19903 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6162 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4662 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5951

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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