TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.21177 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05427 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4936 BHD BAHREYN DİNARI 15.7569 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6184 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4695 BRL BREZİLYA REALİ 1.5638 CZK ÇEK KORUNASI 0.26606 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11187 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42782 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00527 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3311 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08636 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91726 HKD HONG KONG DOLARI 0.75725 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.05470 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01664 HUF MACAR FORİNTİ 0.02111 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11070 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31404 EGP MISIR LİRASI 0.33278 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8160 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5882 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3368 SYP SURİYE LİRASI 0.01154 THB TAYLAND BAHTI 0.17861 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7008 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21798 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3740 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6058 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9232
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