FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.21177 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05427 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4936 BHD BAHREYN DİNARI 15.7569 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6184 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4695 BRL BREZİLYA REALİ 1.5638 CZK ÇEK KORUNASI 0.26606 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11187 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42782 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00527 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3311 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08636 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91726 HKD HONG KONG DOLARI 0.75725 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.05470 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01664 HUF MACAR FORİNTİ 0.02111 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11070 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31404 EGP MISIR LİRASI 0.33278 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8160 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5882 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3368 SYP SURİYE LİRASI 0.01154 THB TAYLAND BAHTI 0.17861 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7008 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21798 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3740 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6058 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9232

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Suzuki Vitara’da ağustos fırsatıSuzuki Vitara’da ağustos fırsatı
Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinciDiyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Trump, Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Suzuki Vitara’da ağustos fırsatı

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Diyarbakır, kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde birinci

Bakan Albayrak "Yeni Ekonomik Model" toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Bakan Albayrak "Yeni Ekonomik Model" toplantısı öncesi Dolmabahçe'de

Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Konya'nın meşhur etli ekmeğine zam

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.