TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.23554 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06236 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0494 BHD BAHREYN DİNARI 18.2566 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8747 BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0084 BRL BREZİLYA REALİ 1.7843 CZK ÇEK KORUNASI 0.30595 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12886 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48082 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00606 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.6613 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09834 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0572 HKD HONG KONG DOLARI 0.87723 IQD IRAK DİNARI 0.00577 ISK İZLANDA KRONU 0.06320 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01892 HUF MACAR FORİNTİ 0.02425 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12751 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6826 MXN MEKSİKA PESOSU 0.35895 EGP MISIR LİRASI 0.38496 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00088 PEN PERU YENİ SOLU 2.1007 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8258 SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0051 SYP SURİYE LİRASI 0.01336 THB TAYLAND BAHTI 0.20629 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9702 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25154 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.7061 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8592 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5282
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