TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20638 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05529 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6201 BHD BAHREYN DİNARI 16.2871 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6720 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5473 BRL BREZİLYA REALİ 1.5882 CZK ÇEK KORUNASI 0.27041 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11458 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41845 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00541 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3851 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08784 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93610 HKD HONG KONG DOLARI 0.78237 IQD IRAK DİNARI 0.00515 ISK İZLANDA KRONU 0.05598 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01698 HUF MACAR FORİNTİ 0.02139 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11291 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4967 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32127 EGP MISIR LİRASI 0.34243 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079 PEN PERU YENİ SOLU 1.8618 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6061 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4486 SYP SURİYE LİRASI 0.01192 THB TAYLAND BAHTI 0.18410 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7572 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22369 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6561 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6638 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0270
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