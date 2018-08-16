TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.19426 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05250 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4208 BHD BAHREYN DİNARI 15.3885 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5800 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3566 BRL BREZİLYA REALİ 1.4871 CZK ÇEK KORUNASI 0.25674 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10859 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39794 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00514 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2407 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08274 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88901 HKD HONG KONG DOLARI 0.73932 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.05338 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01611 HUF MACAR FORİNTİ 0.02035 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10714 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4138 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30413 EGP MISIR LİRASI 0.32358 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.7496 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5291 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2164 SYP SURİYE LİRASI 0.01126 THB TAYLAND BAHTI 0.17444 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6605 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20944 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1774 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5737 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8207
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