TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20184 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05441 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5366 BHD BAHREYN DİNARI 15.9092 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6334 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4732 BRL BREZİLYA REALİ 1.5357 CZK ÇEK KORUNASI 0.26558 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11232 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40406 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00533 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3346 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08559 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92090 HKD HONG KONG DOLARI 0.76434 IQD IRAK DİNARI 0.00503 ISK İZLANDA KRONU 0.05565 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01660 HUF MACAR FORİNTİ 0.02112 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11097 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4611 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31437 EGP MISIR LİRASI 0.33519 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8113 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5859 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3667 SYP SURİYE LİRASI 0.01164 THB TAYLAND BAHTI 0.18050 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7167 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21609 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4528 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6347 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9605
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