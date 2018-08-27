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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20090 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05732 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6520 BHD BAHREYN DİNARI 16.4240 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6867 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6492 BRL BREZİLYA REALİ 1.5087 CZK ÇEK KORUNASI 0.27990 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11624 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43237 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00557 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4108 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08830 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.96890 HKD HONG KONG DOLARI 0.78926 IQD IRAK DİNARI 0.00519 ISK İZLANDA KRONU 0.05783 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01717 HUF MACAR FORİNTİ 0.02226 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11700 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5111 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32988 EGP MISIR LİRASI 0.34564 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079 PEN PERU YENİ SOLU 1.8800 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6868 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5376 SYP SURİYE LİRASI 0.01202 THB TAYLAND BAHTI 0.18996 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7727 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22246 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7299 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7033 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1390

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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