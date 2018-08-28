TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05787 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6688 BHD BAHREYN DİNARI 16.5010 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6945 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6840 BRL BREZİLYA REALİ 1.5258 CZK ÇEK KORUNASI 0.28361 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11683 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44013 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00563 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4219 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08878 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98166 HKD HONG KONG DOLARI 0.79290 IQD IRAK DİNARI 0.00522 ISK İZLANDA KRONU 0.05848 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01720 HUF MACAR FORİNTİ 0.02252 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11842 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5194 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33221 EGP MISIR LİRASI 0.34740 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080 PEN PERU YENİ SOLU 1.8933 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7072 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5710 SYP SURİYE LİRASI 0.01208 THB TAYLAND BAHTI 0.19125 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7809 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22205 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7726 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7183 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1783
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