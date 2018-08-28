FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20110 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05787 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6688 BHD BAHREYN DİNARI 16.5010 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6945 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6840 BRL BREZİLYA REALİ 1.5258 CZK ÇEK KORUNASI 0.28361 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11683 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44013 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00563 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4219 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08878 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98166 HKD HONG KONG DOLARI 0.79290 IQD IRAK DİNARI 0.00522 ISK İZLANDA KRONU 0.05848 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01720 HUF MACAR FORİNTİ 0.02252 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11842 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5194 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33221 EGP MISIR LİRASI 0.34740 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080 PEN PERU YENİ SOLU 1.8933 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7072 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5710 SYP SURİYE LİRASI 0.01208 THB TAYLAND BAHTI 0.19125 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7809 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22205 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7726 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7183 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1783

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyorÇanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor
42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.