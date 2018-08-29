TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.20375 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05926 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7796 BHD BAHREYN DİNARI 17.0058 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7456 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7873 BRL BREZİLYA REALİ 1.5489 CZK ÇEK KORUNASI 0.29035 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11983 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44543 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00576 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4901 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09080 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0050 HKD HONG KONG DOLARI 0.81689 IQD IRAK DİNARI 0.00537 ISK İZLANDA KRONU 0.05985 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01763 HUF MACAR FORİNTİ 0.02303 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12141 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5614 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33478 EGP MISIR LİRASI 0.35821 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00082 PEN PERU YENİ SOLU 1.9469 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7450 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6894 SYP SURİYE LİRASI 0.01244 THB TAYLAND BAHTI 0.19600 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8346 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22802 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.0374 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7607 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2951
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