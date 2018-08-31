TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16925 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06046 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8642 BHD BAHREYN DİNARI 17.3807 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7848 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8721 BRL BREZİLYA REALİ 1.5796 CZK ÇEK KORUNASI 0.29678 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12256 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44511 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00586 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5459 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09234 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0268 HKD HONG KONG DOLARI 0.83518 IQD IRAK DİNARI 0.00549 ISK İZLANDA KRONU 0.06116 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01803 HUF MACAR FORİNTİ 0.02341 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12405 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5952 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34173 EGP MISIR LİRASI 0.36768 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00084 PEN PERU YENİ SOLU 1.9829 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7791 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7827 SYP SURİYE LİRASI 0.01272 THB TAYLAND BAHTI 0.19999 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8757 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23206 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.2372 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8186 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3487
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