TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17960 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06084 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9064 BHD BAHREYN DİNARI 17.5767 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8043 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9036 BRL BREZİLYA REALİ 1.6341 CZK ÇEK KORUNASI 0.29880 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12386 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44595 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00596 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5767 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09306 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0357 HKD HONG KONG DOLARI 0.84427 IQD IRAK DİNARI 0.00555 ISK İZLANDA KRONU 0.06151 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01811 HUF MACAR FORİNTİ 0.02356 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12497 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6049 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34568 EGP MISIR LİRASI 0.36936 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00085 PEN PERU YENİ SOLU 2.0071 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7927 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8318 SYP SURİYE LİRASI 0.01286 THB TAYLAND BAHTI 0.20248 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8962 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23344 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.3382 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8337 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3790
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