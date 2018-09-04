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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17559 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06107 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9409 BHD BAHREYN DİNARI 17.7282 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8202 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9313 BRL BREZİLYA REALİ 1.6082 CZK ÇEK KORUNASI 0.30028 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12476 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43970 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00598 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5864 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09340 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0401 HKD HONG KONG DOLARI 0.85172 IQD IRAK DİNARI 0.00560 ISK İZLANDA KRONU 0.06129 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01814 HUF MACAR FORİNTİ 0.02359 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12551 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6151 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34458 EGP MISIR LİRASI 0.37335 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00084 PEN PERU YENİ SOLU 2.0248 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7951 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8578 SYP SURİYE LİRASI 0.01297 THB TAYLAND BAHTI 0.20365 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9129 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23471 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.4192 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8450 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3808

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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