TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17158 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06124 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9425 BHD BAHREYN DİNARI 17.7397 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8209 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9370 BRL BREZİLYA REALİ 1.6089 CZK ÇEK KORUNASI 0.30082 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12442 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43047 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00596 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5577 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09321 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0422 HKD HONG KONG DOLARI 0.85208 IQD IRAK DİNARI 0.00561 ISK İZLANDA KRONU 0.06098 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01802 HUF MACAR FORİNTİ 0.02361 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12578 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6124 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34186 EGP MISIR LİRASI 0.37303 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00084 PEN PERU YENİ SOLU 2.0158 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7921 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8511 SYP SURİYE LİRASI 0.01298 THB TAYLAND BAHTI 0.20367 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9137 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23559 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.4243 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8497 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3896
Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı
Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum