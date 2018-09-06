TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17069 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06062 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8858 BHD BAHREYN DİNARI 17.4836 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7947 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8870 BRL BREZİLYA REALİ 1.5893 CZK ÇEK KORUNASI 0.29816 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12248 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43016 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00588 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5209 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09162 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0316 HKD HONG KONG DOLARI 0.83980 IQD IRAK DİNARI 0.00552 ISK İZLANDA KRONU 0.05999 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01763 HUF MACAR FORİNTİ 0.02348 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12451 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5906 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34251 EGP MISIR LİRASI 0.36809 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00084 PEN PERU YENİ SOLU 1.9865 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7771 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7949 SYP SURİYE LİRASI 0.01279 THB TAYLAND BAHTI 0.20107 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8862 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23344 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.2913 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8368 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3472
Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok
KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum