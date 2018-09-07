TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17303 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05937 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8166 BHD BAHREYN DİNARI 17.1755 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7627 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8146 BRL BREZİLYA REALİ 1.5949 CZK ÇEK KORUNASI 0.29252 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12039 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42788 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00577 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4855 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09026 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0120 HKD HONG KONG DOLARI 0.82483 IQD IRAK DİNARI 0.00543 ISK İZLANDA KRONU 0.05805 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01723 HUF MACAR FORİNTİ 0.02316 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12209 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5621 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33781 EGP MISIR LİRASI 0.36192 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00083 PEN PERU YENİ SOLU 1.9488 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7449 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7054 SYP SURİYE LİRASI 0.01257 THB TAYLAND BAHTI 0.19740 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8526 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22914 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.1214 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8062 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2588 RSD SIRP DİNARI 0.06351
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