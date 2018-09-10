FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17413 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05906 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8073 BHD BAHREYN DİNARI 17.1306 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7585 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8021 BRL BREZİLYA REALİ 1.5910 CZK ÇEK KORUNASI 0.29144 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11978 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42545 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00572 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4939 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08915 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0071 HKD HONG KONG DOLARI 0.82283 IQD IRAK DİNARI 0.00541 ISK İZLANDA KRONU 0.05772 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01701 HUF MACAR FORİNTİ 0.02300 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12139 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5583 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33459 EGP MISIR LİRASI 0.36062 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00081 PEN PERU YENİ SOLU 1.9418 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7315 RSD SIRP DİNARI 0.06315 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6808 SYP SURİYE LİRASI 0.01253 THB TAYLAND BAHTI 0.19656 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8481 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22925 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.0992 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8011 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2223

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Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

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