TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17243 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05909 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8018 BHD BAHREYN DİNARI 17.1350 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7586 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8071 BRL BREZİLYA REALİ 1.5808 CZK ÇEK KORUNASI 0.29197 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11954 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42780 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00573 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4844 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08888 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0078 HKD HONG KONG DOLARI 0.82293 IQD IRAK DİNARI 0.00542 ISK İZLANDA KRONU 0.05687 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01697 HUF MACAR FORİNTİ 0.02304 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12148 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5584 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33462 EGP MISIR LİRASI 0.36208 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00081 PEN PERU YENİ SOLU 1.9384 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7355 RSD SIRP DİNARI 0.06310 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6895 SYP SURİYE LİRASI 0.01254 THB TAYLAND BAHTI 0.19682 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8482 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23000 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.0980 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.8040 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2078
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