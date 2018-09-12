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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16865 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05848 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7726 BHD BAHREYN DİNARI 16.9724 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7425 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7722 BRL BREZİLYA REALİ 1.5412 CZK ÇEK KORUNASI 0.28965 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11837 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42524 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4503 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08862 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99756 HKD HONG KONG DOLARI 0.81540 IQD IRAK DİNARI 0.00536 ISK İZLANDA KRONU 0.05611 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01696 HUF MACAR FORİNTİ 0.02275 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12037 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5443 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33426 EGP MISIR LİRASI 0.35736 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00081 PEN PERU YENİ SOLU 1.9194 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7203 RSD SIRP DİNARI 0.06262 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6488 SYP SURİYE LİRASI 0.01242 THB TAYLAND BAHTI 0.19516 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8313 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22805 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.0177 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7842 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1698

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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