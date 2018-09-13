FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16596 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05828 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7503 BHD BAHREYN DİNARI 16.8754 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7321 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7645 BRL BREZİLYA REALİ 1.5294 CZK ÇEK KORUNASI 0.28973 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11759 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43063 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4284 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08832 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99442 HKD HONG KONG DOLARI 0.81061 IQD IRAK DİNARI 0.00533 ISK İZLANDA KRONU 0.05631 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01701 HUF MACAR FORİNTİ 0.02274 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12008 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5351 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33558 EGP MISIR LİRASI 0.35514 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080 PEN PERU YENİ SOLU 1.9110 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7151 RSD SIRP DİNARI 0.06257 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6385 SYP SURİYE LİRASI 0.01235 THB TAYLAND BAHTI 0.19507 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8204 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22630 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.9586 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7796 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1680

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırımSönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım
BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanıBMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.