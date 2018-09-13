TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16596 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05828 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7503 BHD BAHREYN DİNARI 16.8754 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7321 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7645 BRL BREZİLYA REALİ 1.5294 CZK ÇEK KORUNASI 0.28973 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11759 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43063 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4284 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08832 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99442 HKD HONG KONG DOLARI 0.81061 IQD IRAK DİNARI 0.00533 ISK İZLANDA KRONU 0.05631 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01701 HUF MACAR FORİNTİ 0.02274 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12008 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5351 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33558 EGP MISIR LİRASI 0.35514 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080 PEN PERU YENİ SOLU 1.9110 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7151 RSD SIRP DİNARI 0.06257 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6385 SYP SURİYE LİRASI 0.01235 THB TAYLAND BAHTI 0.19507 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8204 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22630 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.9586 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7796 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1680
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