TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15290 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05593 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5753 BHD BAHREYN DİNARI 16.0969 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6530 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6036 BRL BREZİLYA REALİ 1.4443 CZK ÇEK KORUNASI 0.27853 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11227 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40926 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00543 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3262 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08455 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.95467 HKD HONG KONG DOLARI 0.77369 IQD IRAK DİNARI 0.00509 ISK İZLANDA KRONU 0.05518 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01636 HUF MACAR FORİNTİ 0.02193 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11523 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4670 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32267 EGP MISIR LİRASI 0.33899 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8324 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6481 RSD SIRP DİNARI 0.06000 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4320 SYP SURİYE LİRASI 0.01178 THB TAYLAND BAHTI 0.18649 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7372 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21564 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5488 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7011 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9907
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