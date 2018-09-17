TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15687 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05772 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6937 BHD BAHREYN DİNARI 16.6226 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7061 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7124 BRL BREZİLYA REALİ 1.5012 CZK ÇEK KORUNASI 0.28708 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11574 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41821 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00557 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3963 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08642 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98432 HKD HONG KONG DOLARI 0.79859 IQD IRAK DİNARI 0.00525 ISK İZLANDA KRONU 0.05720 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01688 HUF MACAR FORİNTİ 0.02253 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11872 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5142 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33280 EGP MISIR LİRASI 0.34959 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080 PEN PERU YENİ SOLU 1.8932 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7006 RSD SIRP DİNARI 0.06176 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5645 SYP SURİYE LİRASI 0.01216 THB TAYLAND BAHTI 0.19204 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7930 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22296 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.8284 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7468 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1195
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